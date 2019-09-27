Украина сняла запрет на эксгумацию польских захоронений

Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поиска останков польских граждан на украинской территории и их эксгумацию. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Polskie radio.

По словам дипломата, польская сторона должна выбрать украинского подрядчика, который получит все необходимые разрешения. На месте геологоразведочных и эксгумационных работ украинские специалисты будут работать вместе с экспертами из Польши.

Как отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, документ о разрешении эксгумации содержит перечень процедурных действий и требований, которые должен выполнить польский Институт национальной памяти перед возобновлением работ.

Украинский институт нацпамяти в мае 2017 года сообщал, что за три года в Польше были разрушены или повреждены 15 украинских памятников. Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию.

31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

Официальный запрос о возобновлении эксгумации Варшава передала на прошлой неделе. По материалам Гордон.