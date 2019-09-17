Украинцы больше всего доверяют президенту, ВСУ и волонтерам - соцопрос

Среди государственных и общественных институтов граждане Украины больше всего доверяют Президенту Украины, Вооруженным силам и волонтерским организациям. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.

Согласно данным опроса, среди государственных и общественных институтов граждане больше всего доверяют Президенту Украины (79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%).

Также украинцы доверяют Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), Церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%).

Правительству Украины доверяет 57% украинцев, Верховной Раде Украины - 57%, СМИ Украины - 56%, общественным организациям - 52%, Национальной полиции - 51%.

Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, украинцы ожидают от Высшего антикоррупционного суда возвращение доверия к правосудию в стране. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве. По материалам УНН.