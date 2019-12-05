Украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры, - Дубилет

Кабмин планирует запустить для украинцев возможность общаться с госорганами через мессенджеры, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее, ведь в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, "чтобы не футболить, а давать ответ по существу".

"Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами. Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - рассказал Дубилет.

Также он добавил, что правительство запускает пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - отметил чиновник.

Дубилет сообщил, что использование чатов позволит контролировать качество ведения диалога, и отметил, что на днях заработали первые чат-консультации для Министерства соцполитики, а в ближайшие месяцы в Кабмине хотят охватить все основные направления.

"В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или визита мы можем отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - заключил он. По материалам Український Бізнес Ресурс