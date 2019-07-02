Украинские силовики изъяли 400 килограмм кокаина из Латинской Америки
Украинские правоохранители изъяли 400 кг контрабандного кокаина из стран Латинской Америки.
Об этом на брифинге рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает РБК-Украина.
По словам Князева, участники международного синдиката осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы.
"Во время документирования незаконной деятельности указанной группы установлено их связи с членами международной преступной организации, а также выявлен канал поставки наркотиков на территорию Украины. Проведен ряд задержаний и более десятка обысков, изъято 400 кг кокаина, чистота которого более 90%. Общая стоимость 60 млн долларов ", - сообщил он.
По его словам, 19 июня были задержаны трое граждан Украины, в отношении которых была информация о причастности к транспортировке наркотиков. Также к контрабанде причастны иностранцы - граждане Нидерландов и Великобритании.
"Вчера, 1 июля, другая часть преступников прилетели в Украину. Всего задержаны 9 граждан, шестерым из них уже избрана мера пресечения, еще трем мера пресечения изберут завтра утром", - рассказал Князев, отметив, что злоумышленникам инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 305 (контрабанда).
"Всего с начала года мы изъяли 925 кг героина и 675 кг кокаина. Львиная доля наркотиков идет в Европу, большое количество наркотиков могла остаться в Украине и мы сейчас начинаем новый этап расследования в отношении граждан Украины, которые не только выполняли роль в перемещении наркотиков, но и возможной реализации на территории нашего государства ", - добавил Князев. По материалам ГолосUA