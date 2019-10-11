Умер Алексей Леонов - первый человек, побывавший в открытом космосе

18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля в скафандре.

В России на 86 году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым в мире космонавтом, вышедшим в открытый космос.

Как сообщает "Русская служба BBC", о смерти Леонова сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Прощание и похороны космонавта состоятся 15 октября на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля в скафандре, и провел в открытом космосе 2 минуты 9 секунд.

В 1975 году Леонов был командиром корабля "Союз-19", который совершил историческую стыковку с американским "Аполлоном".

По материалам УНИАН.