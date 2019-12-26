Умерла актриса и руководитель театра "Современник" Галина Волчек

Умерла художественный руководитель московского театра "Современник" и советская актриса Галина Волчек.

Об этом сообщили BBC в театре.

Народная артистка СССР и России скончалась в возрасте 86 лет. Несколько дней назад в театре сообщили, что Волчек попала в больницу с легочным заболеванием.

Волчек окончила российскую школу-студию МХАТ. В 1956 году она с выпускниками школы организовала Студию молодых актеров, которая позже стала театром "Современник". В 1989 году стала художественным руководителем театра. Среди знаменитых работ Волчек - "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "Три товарища" Ремарка, "Крутой маршрут" по повести Евгении Гинзбург и многие другие. По материалам https://thebabel.net