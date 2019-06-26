Уже более 20 тыс. человек решили изменить место голосования на выборах в Раду

На сегодня 20 209 человек пожелали изменить свое место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Временное изменение места голосования. Напомню, ЦИК изменил порядок временного изменения места голосования, а именно - отменили необходимость подачи сопроводительных документов к заявлению о ВИМГ (временное изменение места голосования - ред.). По состоянию на сейчас у нас 20 209 человек, пожелавших изменить свое место голосования. В пределах округа это 8%, за пределами округа - 92%", - сказал Радченко.

По его словам, около 5 тыс. человек сменили место голосования в Донецкой области, менее 3 тыс. человек - Луганская области, и более тысячи человек - Киев и Харьковская область.

Он призвал граждан не затягивать до дня голосования с изменением места голосования в случае необходимости.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Ранее в ЦИК не исключили проблем с явкой на внеочередные выборы в Раду.