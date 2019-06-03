В Борисполе патрульные на пешеходном переходе сбили школьника

В Борисполе автомобиль патрульной полиции сбил на пешеходном переходе школьника. Об этом сообщает Police Control Ukraine.

Авария произошла на ул. Шевченко. Мальчик с самокатом в руках переходил дорогу на пешеходном переходе. В этот момент патрульный автомобиль пытался проехать мимо, не пропустил ребенка и зацепил его левым крылом. Патрульные остановили машину.

В результате столкновения мальчик упал, однако вскоре поднялся и пошел дальше. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения