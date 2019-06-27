В Харькове разгромили общественную приемную Бойко сразу после ее открытия

В Харькове разбили фасад общественной приемной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко в первую ночь после ее открытия.

Об этом в эфире "112 канала" сообщил кандидат в депутаты от "оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лазуренко.

По его словам, около 3:40 в первую ночь после открытия, неизвестные повредили и разрисовали зеленкой фасад с двумя окнами и входную рамку общественной приемной "За жизнь".

Также он отметил, что в день открытия в приемную пришли люди, которые представились "Азовом" и угрожали "физической расправой".

В то же время Лазуренко заявил, что существует мнение, что к нападению также может быть причастен "Оппозиционный блок". По материалам Главное.