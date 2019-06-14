В каком общественном транспорте в Киеве жарче всего

Пассажиры общественного транспорта в столице ездят в сложных условиях из-за отсутствия кондиционеров

Жара в общественном транспорте в Киеве дает настоящий эффект сауны на колесах. Журналисты провели температурную инспекцию в трамвае, троллейбусе, маршрутках и метро и определили "победителя" аномальной жары, говорится в сюжете ТСН.

В трамвае при входе столбик термометра сначала показал +41 градус, но затем поднялся еще на два градуса.

Отмечается, что люди жалуются на подобные условия, и хотели бы кондиционер в транспорте, но при этом признают - хорошо хоть, что эти трамваи до сих пор ездят.

Сложнее всего - водителю.

"Поставили термометры. 53 градуса в кабине", - рассказала пани Наталья.

Единственный способ как-то спастись от жары - вода, а еще черешня.

Пассажиры рассказывают, что от жары в маршрутке у людей случаются приступы.

В салоне есть новый терминал для оплаты и перевод названий остановок на английский. А вот кондиционера нет.

В троллейбусе зафиксировали +43 градуса. В маршрутке столбики термометров показали +44 градуса. Самым прохладным общественным транспортом оказалось метро - только +30 градусов