В Киеве на станции метро "Вокзальная" полиция задержала мужчину с гранатами

В Киеве полиция подземки задержала на станции метро "Вокзальная" мужчину, который пытался перевезти в сумке гранаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Во время отработки в вестибюле работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним", - говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По материалам Сегодня.ua