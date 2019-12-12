В Киеве на Южном мосту временно ограничат движение

Ограничение будет действовать с 13 по 15 декабря в определенное время.

На эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении ст. м. "Выдубичи", с 21:00 14 декабря до 7:00 15 декабря - в направлении просп. Бажана, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Отмечается, что на состояние старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, поэтому будет проведен быстрый текущий ремонт этих конструкций.

"Работы проведут в выходные, и большую часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

По материалам ZN.UA