В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве ожидаются гроза и шквалистые ветры

Жителям столицы сегодня рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и не парковать под ними машины.

Во вторник, 2 июля погода в Киеве ухудшится, до конца суток ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.

В частности, киевлянам рекомендуют: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

По материалам Корреспондент.net