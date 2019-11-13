В Киеве за ноябрь установлен уже пятый температурный рекорд

13 ноября была самая теплая ночь за почти 140 лет наблюдений.

В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет наблюдений, сообщила в среду пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. В столице Украины установлен уже пятый температурный рекорд ноября.

Так, по данным наблюдений метеостанции, температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже +9,2 градусов. Предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градусов.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о том, что зима 2019-2020 годов будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

По прогнозам, Украина не попадает в группу стран, где будет совсем скверно в результате глобального потепления. Но границу 1,5°C Украина уже пересекла. Система нарушена, что привело к увеличению количества опасных погодных явлений. По материалам: ZN.UA