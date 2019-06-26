В Киеве задержали боевика, сына директора завода Луга-Нова

В Киеве сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали террориста, сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга- Нова" - одного из основных спонсоров террористов ЛНР. Проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", - отметил Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранее главарь боевиков Леонид Пасечник присвоил Леониду Держаку так называемое звание почетного гражданина Луганска, до этого Держак заявлял о самовыдвижении на псевдовыборах главаря террористической организации ЛНР.

Луценко отметил, что "в этом деле есть еще один непростой вопрос - не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой". По материалам Новости Киева.