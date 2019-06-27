В Конотопе избили экс-мэра Артема Семенихина - он в реанимации

На экс-мэра Конотопа Артема Семенихина напали 27 июня примерно в 1.00, когда он возвращался домой.

По факту нападения Нацполиция открыла уголовное производство и квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

- Неизвестные напали на него (Артема Семенихина - Ред.) и нанести тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении, - говорится в сообщении.

Более подробную информацию правоохранители предоставят позже.

Также известно, что Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в избирательном округе No 160 как самовыдвиженец. По материалам ICTV Факти.