В Крыму российские силовики задержали вторую за день крымскотатарскую активистку

Сегодня в Бахчисарае российские силовики задержали крымскую татарку Мумине Салиеву, сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook. Она стала второй женщиной, задержанной за сегодняшний день.

Салиева - супруга политзаключенного Сейрана Салиева, который был арестован в аннексированном Крыму в октябре 2018 года.

У задержанной четверо несовершеннолетних детей.

"После многочисленных арестов в Крыму остались дети без отцов, которых лишили свободы. Тогда Мумине Салиева организовала проект "Крымское детство", целью которого является поддержка этих детей, и стала его координатором. Также она является активным участником общественного объединения "Крымская солидарность", активно посещает суды, поддерживает семьи политзаключенных", - говорится в сообщении.

Какой была причина задержания, не сообщается.

Известно, что адвоката к женщине не пускают.

Сейран Салиев входит в бахчисарайскую ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

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