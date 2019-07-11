В Москве задержали более 50 крымских татар

В Москве под Верховным судом России задержали более 50 крымскотатарских активистов, которые требовали прекратить преследование на полуострове.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Активисты принесли с собой плакаты в поддержку четырех крымских татаров, осужденным по "делу Хизб ут-Тахрир". Верховный суд России рассматривал апелляционную жалобу по этому делу.

Силовики подогнали к зданию суда сразу два автобуса и приказали присутствующим разойтись, однако сразу же стали задерживать активистов, не дав им шанса уйти от суда. Перед тем как завести в автобус, задержанных обыскивали.

Напомним, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов были задержаны в результате массовых обысков в Бахчисарае 12 мая 2016. Обвинили их в подготовке теракта.

24 декабря 2018 в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону всех признали виновными. По материалам UA1.com.ua