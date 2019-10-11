В Одесской области освободили группу людей из трудового рабства

Совместными усилиями правоохранителей Одесской и Днепропетровской областей задержаны участники криминальной группировки вербовавших людей в трудовое рабство.

Установлено, что с 2018 года для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области.

Расследование масштабного привлечения людей к трудовому рабству велось сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Одесской и Днепропетровской областей под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, а также при содействии Министерства социальной политики.

По подозрению в торговле людьми полицейские задержали двух человек - 42- летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые занимались поиском людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Также они следили за содержанием завербованных лиц и контролировали их работу. Сейчас полиция завершает документирования преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц.

Установлено, что для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо обещанного заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12- 13 часов. За любую ошибку жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии- поселении в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.

10 октября двух членов группы задержали в порядке ст. 208 УПК. В их действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Одесской области od.npu.gov.ua