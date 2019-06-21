В ПЦУ рассказали, какими видят перспективы Филарета и УПЦ КП

Евстратий Зоря убежден, что попытки Филарета отделиться от ПЦУ не логичны.

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что попытки почетного патриарха Филарета восстановить Киевский патриархат превратят его в "маргинальную секту".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Архиепископ убежден, что для "нового патриархату" нет никаких перспектив, а также решение отделиться является нелогичным.

"То есть единственная поняла переспектива "нового Патриархата" - это или превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных "истинно- православных" юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; или рано или поздно объединиться с Православной Церковью Украины (ибо никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных Церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет)", - отметил Евстратий.

По словам представителя Православной церкви Украины Филарет надеется на свое влияние и авторитет для разделения ПЦУ, чтобы "показать Еіпфанію, что он никто".

"Есть только современный тактический расчет - надеясь на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, "показать Митрополиту Епифанию, что он - никто", и потом с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю. Или передать эту "войну" уже кому-то после себя - и пусть там сами решают, как есть эту круто заваренную кашу", - говорится в сообщении.

А что же дальше? Представим себе, что какая-то значительная часть православных в Украине поддержала заявления Патриарха Филарета, которые он... Опубликовано Евстратием Зорей Четверг, 20 июня 2019 г.

Напомним, 20 июня Филарет созвал так называемый "собор" о возобновлении деятельности УПЦ КП. В постановлении отмечается, что УПЦ КП для себя отменяет решение Объединительного собора от 15 декабря 2018 года. В бумаге отмечается, что УПЦ КП продолжает свое существование и имеет государственную регистрацию, а Филарет продолжает ее возглавлять. Кроме того, Киевский патриархат заявил о том, что все монастыри, включая Михайловским, приходы, богословская академия, зарубежные епархии и т. д. продолжают принадлежать ему. "УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и прочее согласно договоров и соглашений. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица", - отмечается в решении.

Кроме того, у Филарета считают, что Киевскому патриархату "могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные общины, которые перерегистрировали свои Уставы на ПЦУ, но желают быть в составе КП".

Конфликт в украинском церкви достиг апогея: бывший глава Киевского патриархата Владыка Филарет провел собрание во Владимирском Соборе, которые назвал поместным собором. Главное решение собрания - распущенную в декабре УПЦ КП реанимировано, а, по словам Филарета, отныне в Украине существуют по меньшей мере три православные церкви. В ПЦУ сборы во Владимирском соборе уже назвали нелегитимными. По материалам ТСН.ua