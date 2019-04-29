В последний день апреля в Украину придет похолодание с дождями и сильным ветром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко Facebook.

По словам Диденко, во вторник 30 апреля дожди с грозами охватят западные, северные и восточные регионы. Осадки не коснутся лишь большинства территории южных и центральных областей.

"Разве что Одесская и Винницкая зацепятся за влажные облака, есть вероятность дождя", - добавила она.

Как отмечается, завтра похолодает, в большинстве областей страны, температура в день будет колебаться от +9 до +13. Ночью станет прохладнее, от +3 до +7.

"На Сумщине местами +2 ...+4 градуса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в северных и западных регионах ожидается порывистый ветер, который временами будет усиливаться.

"Однако на юге и местами в центральных областях еще можно греться, ибо столбики термометров покажут завтра чудеснейшие +18 ...+23 градуса", - подчеркнула Диденко.

В Киеве, по данным синоптика, последний день апреля будет влажным, ветреным и холодным. Днем температура снизится до +12.