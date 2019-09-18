В Раде решили вернуть Переяслав-Хмельницкому историческое название

18 сентября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав. Об этом сообщила пресс- секретарь главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Фейсбуке.

- Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!...Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!, - написала она.

Еще в конце октября 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовали за возвращение исторического названия городу Переяслав.

- Всё коварство колониальной политики "старшего брата" заключалось в том, что добавив к названию нашего города славное имя лидера национально- освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, - сказано в объяснении к решению депутатов.

Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом. По одной из версий название города происходит от события, когда воин князя Владимира победил печенежского богатыря и "перенял у них славу" (укр. "перейняв у них славу"). По другой - от мужского имени Переяслав. Название употреблялось как ПереяславлЬ. В 1943 году город переименовали в честь Богдана Хмельницкого. По материалам "КП в Украине".