В российском шоу-бизнесе Гагарина рискует вляпаться в скандал из-за "тесных" отношений с Лазаревым

Романтичные поддерживания за талию точно выведут ревнивого супруга из себя.

Как сообщает ВладТайм.ру, Сергей Лазарев, конкурсант от России на "Евровидении" в этом году, почувствовал себя королём положения и уже без зазрения совести тискает замужних женщин, которые, видимо, не сильно сопротивляются.

"Мы не смогли выбрать с Полиной одну фотографию! Решили выложить все, что получились!...Над фото номер 6 мы смеялись 15 мин, - отметил Лазарев у себя в аккаунте, наверняка не посоветовавшись с Гагариной.

Короткая фотосъёмка, которую точно организовывал не муж-фотограф Полины, не должна была стать достоянием публики. Не только некачественные фотографии, но и пикантные позы, излишний смех, могут задеть ревнивого мужа Полины, который "руки поотрывает" не только фотографам, но и новоиспечённых "любовничков". Сейчас же Гагарина рискует вляпаться в скандал из-за "тесных" отношений с Лазаревым не только во время фотосессии, что подтверждается самим Сергеем, но и после.

Над чем можно было смеяться целых 15 минут не понятно, однако у Полины будет много времени, чтобы объяснить Дмитрию Исхакову всю суть смешков Сергея и Полины. Рано говорить, что пятилетний брак звездной пары трещит по швам, однако фотографируясь и нежно обнимаясь с Сергеем, Гагарина точно не думала о супруге и семье.