В Украине намерены предоставить нотариусам право регистрировать браки и разводы

Министерство юстиции планирует дать нотариусам право регистрировать браки и разводы, сообщает пресс-служба ведомства.

Об такой инициативе рассказал министр юстиции Денис Малюська, представляя дорожную карту работы Минюста. Также Малюська анонсировал расширение функций, которые выполняют нотариусы, внедрение Е-нотариата, электронного документооборота и заверение web-страниц.

29 августа Малюська был назначен министром юстиции. 3 сентября Малюська анонсировал реформу системы исполнения наказаний. Вчера стало известно, что Минюст решил закрыть часть тюрем и открыть частные СИЗО. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.