В Украине насчитали 150 долгостроев и проблемных домов

Проблемные дома не могут передать на достройку из-за законодательных ограничений

В октябре 2019 года в Украине насчитали 150 проблемных объектов жилищного строительства. Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

Больше всего таких объектов в Киеве - 51, Киевской области - 23 и в Одесской - 14. Эти дома, которые в народе называют "недостроями" не могут передать на достройку. Как пояснили в министерстве, причиной тому являются определенные законодательные ограничения, которые не позволяют подойти к урегулированию этого вопроса.

Как подчеркнул глава ведомства, Алена Бабак, сейчас украинское законодательство не имеет такого понятия, как "долгострой", а также нет перечня или реестра проблемных объектов строительства. Отсутствуют и механизмы передачи таких объектов от одного заказчика строительства другому. Бабак добавила, что сейчас министерство будет работать над новым законопроектом, который позволит комплексно подойти к решению данных проблем.

"Учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет его на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства", - подытожила министр. П материалам Український Бізнес Ресурс.