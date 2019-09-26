В Украине ожидается дождливая погода в большинстве областей

В четверг, 26 сентября, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют дождливую погоду. На юге и востоке переменная облачность, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Сильные дожди ожидаются в западных, северных, центральных регионах и Одесской области. Минимальная температура на западе составит +16°, на севере похолодает до +14°. В центральных регионах столбики термометров покажут 12°... 17°тепла.

На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменно-облачную погоду. Днем температура сохранится на уровне +15° ... +19°, однако ночью столбики термометров местами опустятся до +2°.

В Киеве в этот день ожидается переменно-облачная погода, температура воздуха - от 12 до 14° тепла