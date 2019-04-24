В Украине повысят цены на оформление паспортов

Кабинет министров Украины на заседании 24 апреля одобрил повышение цен на услуги по оформлению паспортов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В проекте постановления предлагалось повысить стоимость услуг Государственной миграционной службы уже с 1 мая, однако по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова цены повысятся с 1 июля. Правительство утвердило следующие расценки на услуги в сфере миграции:

Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз: Не позже чем через 20 рабочих дней - 126 гривен (сейчас 87); Не позже чем через 10 рабочих дней - 252 гривны (сейчас 174).

Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта: Не позже чем через 20 рабочих дней - 352 гривны (сейчас 253); Не позже чем через 7 рабочих дней - 704 гривны (сейчас 506); Не позже чем через 3 рабочих дней - 704 гривны (сейчас 506).

Напомним, ранее сообщалось, что с января 2015 года украинские заграничные паспорта получили более 140 тыс. жителей оккупированного Крыма.

Отметим, сегодня Кабинет министров Украины одобрил соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.