В Украине с 2007 года заметна тенденция уменьшения количества браков

В Украине, начиная с 2007 года, заметно уменьшается количество государственных регистраций браков. В 2018 году произошло почти на 190 тыс. браков меньше, чем в 2007 году. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос.

Так, по данным министерства, в 2007 году произошло 416 427 регистраций браков, а в 2018 году этот показатель снизился почти на 190 тыс. и составил 228 411 браков. При этом, тенденция к уменьшению прослеживалась ежегодно:

в 2007 году заключено 416,4 тыс. браков, в 2008-м -322,0 тыс., в 2009-м - 318,2 тыс., в 2010-м - 305,9 тыс., в 2011-м - 355,9 тыс., в 2012-м - 278,3 тыс., в 2013-м - 304,2 тыс., в 2014-м - 302,2 тыс., в 2015-м - 299,1 тыс., в 2016-м - 229,5 тыс., в 2017-м - 249,5 тыс., а в 2018 - 228,4 тыс.

Незначительное повышение количества бракосочетаний состоялось в 2011 году - 355 880 браков. Возможно потому, что следующий, 2012 год, был високосный и количество браков снизилось до 278 276.

С начала текущего года украинцы заключили около 100 000 браков.