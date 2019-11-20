В Украине с сегодняшнего дня вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел

В Украине с сегодняшнего дня вводятся штрафы за перевозку детей без автокреселю

С сегодняшнего дня, 20 ноября, в Украине начинают действовать штрафы за перевозку детей в транспортных средствах без автокресел, сообщает УНН.

"Если вашему ребенку меньше 12 лет и его рост меньше 145 сантиметров, обязательно купите автокресло", - посоветовали в МВД.

Стоит отметить, что нарушителей ждет наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн. Повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя и накладывается штраф.

По материалам MIGnews.com.uа