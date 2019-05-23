В Украине сегодня отмечают День героев

В Украине в четверг, 23 мая, отмечают День героев - борцов за свободу страны, начиная от рыцарей времен Киевской Руси и заканчивая участниками Революции достоинства и бойцами АТО/ООС в Донбассе.

Решение праздновать День героев 23 мая было принято в 1941 году в Кракове во время Второго большого собора Организации украинских националистов (ОУН). Именно в мае ушли из жизни лидеры и идеологи националистического движения - Николай Михновский, Симон Петлюра, Евгений Коновалец, пишет "112 Украина".

До провозглашения независимости Украины праздник отмечался подпольно, затем начал приобретать известность. На данный момент День героев еще не является официальным государственным праздником. Широко этот праздник отмечают на Галичине, однако с 2014 года празднование существенно распространилось в центре на востоке Украины.

Праздник установлен прежде всего в честь рыцарей Киевской Руси, украинских казаков, гайдамаков, опришков, сечевых стрельцов, воинов УНР, ОУН-УПА, к списку героев также добавились герои Небесной сотни и войны в Донбассе. По материалам 112 Украина, Зеркало недели. Украина