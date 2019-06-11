В Украине в ближайшие сутки будет максимальная для этого месяца жара

В Украине в ближайшие сутки 12 июня в поле повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно сухая погода, будет жарко – с максимальной температурой воздуха, характерной для середины июня, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня кое-где кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей 20-25°, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°; днем 29-34°, в Карпатах 18-23°.

В Киеве 12 июня будет сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была 34,0° в 2010 году, самая низкая ночью 5,2° в 1950 году.

В Украине 13 июня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22°, днём 29-34°.

В Киеве 13 июня сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По состоянию на 9:00 вторника, 11 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в р.Днепр в пределах Киева 24°.