В Украину идут заморозки: тепла можно не ждать
В Украине тепла можно уже не ждать. Лето прошло, впереди будет только холоднее.
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ночь с 23 на 24 сентября ожидаются заморозки от 0 до - 4 градусов в северных, восточных областях плюс Полтавская и Черкасская.
В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0 +7 градусов, на юге и западе +6 +13 градусов.
Во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи +10 +16 градусов.
В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницком и районах +16 +22 градуса.
Ветер восточного направления, 5-10 м/с.
Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно.