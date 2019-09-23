В Украину идут заморозки: тепла можно не ждать

В Украине тепла можно уже не ждать. Лето прошло, впереди будет только холоднее.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ночь с 23 на 24 сентября ожидаются заморозки от 0 до - 4 градусов в северных, восточных областях плюс Полтавская и Черкасская.

В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0 +7 градусов, на юге и западе +6 +13 градусов.

Во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи +10 +16 градусов.

В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницком и районах +16 +22 градуса.

Ветер восточного направления, 5-10 м/с.

Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно.