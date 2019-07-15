В Украину солнечная погода вернется со средины недели

В течение недели в Украине закончатся дожди. До конца недели температура воздуха повысится до +29 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 июля, дождь с грозой в областях западной, южной и северной части Украины.

На западе в этот день температура воздуха будет 19...24 градуса тепла, а ночью до +9...+14. На юге днем ожидается +25...+29, ночью температура составит +14...+17 градусов. На севере Украины температура днем будет +19...+23, а ночью +11...+15 градусов. В восточной части температура повыситься до +25...+27, ночью +12...+15. В центральном регионе страны ожидается +21...+25 днем, ночью температура составит +15...+18 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем температура воздуха повыситься до +19...+21 градуса, ночью +13...+15.

Прогноз погоды на 15.07.2019 Укргидрометцентр

Во вторник, 16 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами по всей территории Украины.

На севере температура воздуха повысится до +21...+23 градуса, а ночью +11...+14. На западе в этот день будет +21...+24, а ночью +10...+13. На востоке синоптики прогнозируют днем +21...+24 градуса, а ночью +12...+16. На территории южных областей днем будет +24...+27 градусов, а ночью +15...+18. В центре днем ожидается +22...+24, а ночью +12...+15.

В Киеве днем температура составит +22...+24 градусов, ночью +13...+15.

Прогноз погоды на 16.07.2019 Укргидрометцентр

В среду, 17 июля, дожди с грозой пройдут в западной, северной и южной областях.

На западе в этот день будет +20...+24 градуса, а ночью +9...+12. На севере синоптики прогнозируют +21...+24 градуса, а ночью +11...+14. На юге днем ожидается +24...+27, а ночью +15...+18. На территории восточных областей днем будет +23...+26, а ночью +11...+14. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +22...+24 градуса тепла, а ночью +12...+14.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Днем температура воздуха повысится до +22...+24, а ночью +13...+15.

Прогноз погоды на 17.07.2019 Укргидрометцентр

В четверг, 18 июля, синоптики прогнозируют дожди в западной и северной части Украины.

На западе в этот день будет +22...+24 градуса, а ночью +9...+12. На севере синоптики прогнозируют +22...+25 градуса, а ночью +10...+13. На востоке днем ожидается +25...+27, а ночью +13...+15. На территории южных областей днем будет +26...+28, а ночью +14...+16. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +23...+25 градуса тепла, а ночью +12...+14.

В Киеве ожидается мелкий дождь. Днем температура воздуха повысится до +23...+25, а ночью +11...+13.

Прогноз погоды на 18.07.2019 Укргидрометцентр

В пятницу, 19 июля, по всей территории Украины солнечно без осадков.

На севере в этот день будет +23...+25 градусов, а ночью +12...+14. На западе синоптики прогнозируют +23...+25 градусов, а ночью +10...+12. На востоке днем ожидается +26...+28, а ночью +13...+15. На территории южных областей днем будет +27...+29, а ночью +14...+16. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +24...+26 градуса тепла, а ночью +12...+14.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха днем поднимется до +23...+25, а ночью +12...+14