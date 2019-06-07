В Украину вернулись 10 детей, которых хотели продать в Грузии (фоторепортаж)

Президентский борт с ними прибыл в ночь на седьмое июня. Детей передали бабушке и дедушке.

В Украину прилетел самолет с детьми, которых незаконно отдали приемным семьям. Их родителей подозревают в торговле детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Сегодня ночью, 7 июня, 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину. Пока их родители находятся под стражей, дедушка и бабушка будут заниматься их воспитанием.

Дедушка детей заверил, что будет заботиться о них, но маму заменить не сможет. Он считает обвинение в отношении матери своих внуков бессмысленным.

"Это просто нелепое обвинение. Я уверен, я верю, что правду будет найдена. Мы отдадим детям все, что сможем отдать, но маму мы не заменим", - сказал дедушка детей.

Ребят сопровождал уполномоченный Главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация. Впереди - изучение подробностей этого дела.

"Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они просили убежища, их попросили уехать", - отметил уполномоченный президента.

Николай Кулеба сообщил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украину было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семеро из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

"Это надо проверить на территории Украины - каким образом все происходило, какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни в грузинской, ни в украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы относительно погребения этого ребенка", - сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что в Грузии не ожидали такого быстрого визита делегации Украины.

"Генеральная прокуратура Грузии была удивлена тем, что она неожиданно встала перед фактом, что детей надо вернуть в Украину. Но следует отдать должное - им понадобилось всего сутки, чтобы принять решение. Нам сразу дали возможность общаться с детьми, и мы начали готовиться к отъезду, устанавливать контакты. Я встречался с офисом омбудсмена, с представителями министерства социальной политики и здравоохранения", - отметил он.

Николай Кулеба подчеркнул, что дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

"Наша задача объединить их в семье и оказывать реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул уполномоченный президента.

Вопрос устройства детей будет решаться органами опеки сразу после их возвращения домой. В Хмельницкой области дети уезжают сегодня утром.

Напомним, 10 детей, 7 из которых были рождены в течение года суррогатными матерями, их родители-украинцы передали двум приемным семьям (по 5 детей в каждую). Родителей задержали правоохранители, их подозревают в торговле детьми.

Впоследствии уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба полетел в Грузию и договорился о передаче детей на территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выделил президентский самолет для возвращения детей. По материалам УНИАН