В Україні святкують Трійцю

Свято відзначають на 50-й день після Великодня, тому його ще називають П'ятидесятницею. У цей день храми прикрашають зеленим гіллям, квітами і травами.

Православні віруючі в неділю, 16 червня, відзначають одне з найважливіших християнських свят - День Святої Трійці, або П'ятидесятницю.

Трійця - це одне з найважливіших свят у православному календарі. Вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю.

У традиції християнства П'ятидесятниця - це символ здобуття апостолами свого місіонерського призначення. Свято присвячене описаному в Новому Завіті сходженню Святого Духа на учнів Христа, коли вони зібралися в Єрусалимі разом з Дівою Марією і віруючими в будинку на пагорбі Сіон.

На голови апостолів в цей день зійшов вогонь, після чого вони, "сповнившись Святого Духа", отримали дар розмовляти мовами (якими не володіли доти) для того, щоб проповідувати у світі.

Церковна служба у свято Святої Трійці - одна з найурочистіших і найкрасивіших в році: храми в цей день прикрашають зеленим гіллям, квітами і травами на знак оновлення.