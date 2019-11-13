В Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет

Часть Венеции полностью затоплена в результате одного из крупнейших наводнений. Уровень воды в городе поднялся до наивысшей точки за последние 50 лет. По данным экспертов, вода достигла высоты в 187 см. За всю историю был зафиксирован один случай, когда уровень воды был выше. Только в 1966 году вода достигла отметки 194 см.

Под водой находятся популярные туристические объекты, в частности центральная площадь Венеции Сан-Марко, а также крипта на площади собора Святого Марка.

Помимо этого, с перебоями работает городской транспорт. Так, из-за сильного течения большое количество гондол оторвало от причалов, а 3 речных трамвая вапоретто, которые являются одним из главных средств передвижения, утонули.

Более того, в результате наводнения погибло два человека, они проживали на острове Пеллестрина, разделяющем Венецианскую лагуну и Адриатическое море.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что последствия бедствия оставят неизгладимый след на городе. "Это драматическая ситуация, и мы просим правительство Италии помочь нам. Данное наводнение - это результат изменений климата". По материалам L'Officiel Ukraine.