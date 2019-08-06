В зоне ООС погибли четверо военных

С начала суток 6 августа четверо бойцов ООС погибли в результате обстрелов боевиков.

6 августа в районе проведения ООС боевики осуществили два провокационных обстрела, в результате которых погибли четверо украинских военных.

- В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью, - сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк.

В 00.45 неподалеку села Богдановка начался обстрел, который продлился почти час. Боевики применяли гранатометы, вооружение БМП, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В 10.20 террористы использовали РПГ для обстрела позиций украинских военных вблизи Павлополя.

Обстоятельства гибели бойцов ООС не уточняются.

К слову, председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе невозможно прекратить, принимая законопроекты. По материалам ICTV Факти