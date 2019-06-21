Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна - прокуратура

ерсия о самоубийстве народного депутата Дмитрия Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная. Об этом УНН рассказала пресс- секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Окончательная версия о причинах и обстоятельствах гибели Дмитрия Тымчука будет озвучена после проведения всех следственных действий и получения результатов экспертиз, однако на сегодня самоубийство является приоритетной версией. К таким выводам следствие пришло учитывая результаты осмотра места происшествия, комплексного исследования тела погибшего и показов близких к Дмитрию Тымчука лиц, предоставивших информацию о последних неделях его жизни", - сообщила Максимец.

По ее словам, во время осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, в том числе пистолет, магазин с патронами и гильза. Также взяты смывы с рук, одежды, частей тела погибшего и женщины, которая находилась в квартире и является свидетелем, на предмет выявления следов пороховых газов.

"Зафиксировано положение тела, положение пистолета, а экспертами проанализированы направление раневого канала, входное и выходное отверстие раны, локализация кровяных брызг и тому подобное. Учитывая результаты первоочередных следственных действий наиболее вероятной версией является самоубийство. Однако до получения результатов предназначенных экспертиз и проведения всех следственных действий, следствие не исключает и другие", - пояснила пресс-секретарь.

Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.

Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Кроме того, в полиции сообщили, что в квартире на момент трагедии с нардепом Тимчуком находилась еще один человек.

Впоследствии стало известно, что в ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшего народного депутата, заявила о возможной отсутствие нескольких ювелирных изделий.

Кроме того, из собственных источников УНН удалось узнать, что о смерти Тымчука в полицию сообщил его помощник.