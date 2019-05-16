Владельцы "евроблях" подрались с полицией

Около 300 активистов объединения "Авто евро силы" - собственников автомобилей на еврономерах перекрыли движение вдоль улицы Грушевского от улицы Шелковичной до конца Мариинского парка. Часть активистов подралась с полицией.

Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского. Сейчас сотрудники "скорой" оказывают ему необходимую помощь.

"Во время задержания правонарушитель угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, полицейские применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении. Водителя, совершившего наезд на правоохранителя, доставили в Печерский управления полиции, где устанавливают его анкетные данные.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка.

Вдоль самой улицы Грушевского припаркованы машины с еврономерами и флагами "Авто евро силы". На площади Конституции установлена сцена с надписью "Убрать акциз. Вместе сила. Отсрочить штрафы до 2020. Доступное растаможивание".

Напомним, акция протеста владельцев "евроблях" началась вчера, 15 мая. Они также перекрыли ул. Грушевского и митинговали под стенами парламента. Главные требования активистов - продление льготного периода для растаможивания авто, который завершился 22 февраля, а также отмена акциз на авто, которые прекратят действовать 24 мая. По материалам LB.ua, РБК-Україна