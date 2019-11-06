Владелец Louis Vuitton обогнал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира

Также Бернара Арно назвали одним из самых эффективных руководителей планеты

Председатель и генеральный директор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав тем самым сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

По данным Forbes на момент публикации рейтинга, состояние француза оценивалось в $107 млрд. У Гейтса - на $100 млн меньше.

Состояние Арно увеличилось благодаря подорожанию акций LVMH. К закрытию Лондонской биржи 5 ноября они стоили 399,65 евро за штуку. В начале года стоимость бумаг компании составляла 253,3 евро.

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В предыдущем рейтинге богатейших людей в марте текущего года Арно имел $76 млрд, а уже к июню его состояние увеличилось еще на $24 млрд. Также Бернар Арно вошел в топ-10 самых эффективных руководителей мира по версии HBR.

Добавим, что лидирующее место в рейтинге Forbes занял Джефф Безос, основатель компании Amazon.

Напомним, самым богатейшим украинцем остается олигарх Ринат Ахметов, его состояние оценили в $9,629 млрд. Также в первую стройку самых богатых украинцев вошли Виктор Пинчук и Вадим Новинский. А бывший президент Украины Петр Порошенко оказался на шестом месте. По материалам Український Бізнес Ресурс.