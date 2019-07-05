Во время катастрофы вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Американский миллиардер Кристофер Клайн и еще шесть человек погибли в результате катастрофы вертолета в районе Багамских островов.

Об этом сообщает BNO News.

"Угольный магнат Крис Клайн и еще шесть человек погибли рано утром в четверг, когда их вертолет разбился возле Багамских островов", - говорится в сообщении.

Королевская полиция Багамских островов заявила, что вертолет не сумел добраться в пункт назначения во Флориде. Самолет вылетел из Биг Гранд-Ки, одного из самых северных островов архипелага, около 2 часов ночи.

После трехчасовых поисков правоохранители обнаружили, что вертолет упал на мелководьях Атлантического океана, примерно в 3,2 км от острова Гранд-Ки.

"Тела четырех женщин и трех мужчин были извлечены из самолета", - заявила пресс-секретарь полиции Терекита Пиндер.

Друзья опознали одну из жертв как Криса Клайна. А газета Register-Herald, что выходит в штате Западная Вирджиния, откуда родом Клайн, сообщила, что на борту вертолета была и его дочь.

Имена других пассажиров и пилота пока не известны, однако полиция считает, что все они - американцы.

По информации Register-Herald, вертолет направлялся в Форт-Лодердейл, штат Флорида, поскольку один из пассажиров заболел.

Причина авария выясняется.

По оценкам журнала Forbes, состояние Клайна превышали 1,8 млрд долларов.

По материалам Укринформ