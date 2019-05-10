Вятрович прокомментировал обещание Кернеса вернуть проспект Жукова в Харькове

Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович напомнил мэру Харькова об ответственности за попытки переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом сообщил Вятрович в Facebook.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекту топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - говорит Вятрович, комментируя намерения Кернеса удовлетворить петицию о возвращении проспекту в Харькове имени Жукова.

Также Вятрович подчеркнул, что законность переименования объектов топономики, в рамках закона о декоммунизации, подтверждена решениями административных судов. В случае присвоение властью Харькова имени Жукова любым объектам Украинский институт нацпамяти будет вынужден обратиться в Генпрокуратуру, чтобы признать такие действия неправомерными, а также привлечении виновных лиц к ответственности.

Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителями власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

В это же время, в Харькове петиция "Верните харьковчанам историю" за переименование проспекта и станции метро в имени маршала СССР Георгия Жукова уже набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Так, петиция набрала 5,5 тыс. голосов из 5 тыс. необходимых. По материалам Фокус.