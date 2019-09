Ялтинская Европейская Стратегия YES пройдет с 12 по 14 сентября в Киеве.

В четверг, 12 сентября, в Мыстецком Арсенале начнется 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), темой которой станет "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", рассказали в пресс- службе YES. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука

Отмечается, что YES откроется вечерним приемом и приветственными выступлениями председателя наблюдательного совета YES, экс-президента Польши Александра Квасьневского, мэра Киева Виталия Кличко и философа и писателя Бернара-Анри Леви.

Участники форума будут обсуждать глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.

ZN.UA является информационным медиа-партнером 16-й Ежегодной встречи YES.

16-я встреча YES пройдет с 12 по 14 сентября в Киеве.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину во всем мире.

Фонд Виктора Пинчука - это независимая частная международная благотворительная организация в Украине. Был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком с целью предоставления возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерства как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года в трансформацию Украины Фондом было инвестировано более 125 млн. долларов США. По материалам ZN.UA