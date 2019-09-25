Зеленська взяла участь в щорічному обіді перших леді в ООН

Дружина президента України взяла участь в обіді Fashion 4 Development, який проходить під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Олена Зеленська взяла участь у щорічному обіді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН. Про це вона в середу, 25 вересня, повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мала можливість взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок в досягнення глобальних Цілей сталого розвитку", - написала Олена Зеленська.

Перша леді висловила свою повагу і передала вітання номінантам.

instagram.com/olenazelenska_official

Щорічний обід Fashion 4 Development проводять під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб відзначити співпрацю між дипломатією і модою. Перші леді, посли ООН і високопоставлені особи з усього світу збираються, щоб вшанувати номінантів на нагороди - так званих "агентів змін", за їхню гуманітарну роботу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський знаходиться в США з робочим візитом для участі в 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні він виступив на саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку в рамках 74-ої сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. По материалам Корреспондент.net