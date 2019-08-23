Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, воевавшим за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщает пресс- служба Президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын Исы Мунаева - командира международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны, - отмечается в сообщении.

По материалам https://m.ostro.org