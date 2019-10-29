Зеленского просят созвать СНБО из-за дифтерии в Украине

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии в Украине.

Народный депутат от фракции Голос Ольга Стефанишина считает, что президент Владимир Зеленский должен созвать заседание СНБО и обсудить вопросы иммунизации населения.

Она добавила, что особое внимание нужно обратить на случаи заболевания дифтерией в Украине.

- От дифтерии сегодня до сих пор не вакцинированы 40% детей, и почти 50% взрослых в прошлом году не сделали необходимую ревакцинацию. Страна нуждается в масштабной информационной кампании, чтобы убедить почти половину населения сделать прививку, - сказала Стефанишина.

Фракция Голос считает, что на заседании СНБО также должны разработать план предотвращения эпидемии дифтерии в стране.

К слову, по данным Минздрава, в Украине официально подтвердили уже 20 случаев заболевания дифтерией. По материалам ICTV Факти