Рано утром 6 августа Землю накрыла мощная магнитная буря первого уровня. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. М. Лебедева.

По данным института, пик бури пришелся на 6 утра, но ее последствия будут ощутимы до середины дня.

Известно, что все люди по-разному реагируют на магнитные бури. У некоторых очень ухудшается самочувствие и настроение: возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или наоборот - бессонница. Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение. По материалам MIGnews.com.ua