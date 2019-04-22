Жена Зеленского рассказала, как муж совершенствует свой украинский

Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, как ее муж совершенствует свой украинский язык и почему его речь на нем требует улучшения. По словам Зеленской, они с мужем свободно общаются на украинском, однако на речь шоумена оказывают влияние напряжение и психологическое давление.

"Мы не можем ничего изменить в своем прошлом, так случилось. Я услышала украинский язык впервые во втором классе на уроке украинского языка от учительницы. Конечно, у нас были родственники, которые говорили на суржике. Все все понимали, но погружаться в литературный украинский язык мы начали уже в школе", - рассказала будущая первая леди.

"Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость. Ведь посмотрите, Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его естественный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не на своем языке", - добавила она.

При этом, отметила Зеленская, работа над совершенствованием языка уже ведется: "Мы над этим работаем и, я думаю, что он догонит темп. Важно, чтобы вокруг говорили на украинском, у них в штабе уже говорят только на украинском".

Напомним, по данным обработки ЦИК 98,93% электронных протоколов, у Владимира Зеленского 73,21% голосов, Петра Порошенко - 24,47%. 2,31% бюллетеней признаны недействительными. По материалам 112.ua