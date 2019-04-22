Жена Зеленского рассказала, какой видит себя в роли первой леди Украины

Жена кандидата в президенты Елена Зеленская рассказала, какой видит себя в роли первой леди Украины. В интервью BBC, записанном за несколько дней до второго тура, она призналась, что пока всерьез не думала о своей будущей деятельности.

"Я об этом очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. В это надо полностью погрузиться, и я по этому поводу переживаю. С другой стороны, я понимаю, что такая персона, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это персона, которая может гарантировать результат", - отметила она.

При этом Зеленская признала, что быть первой леди для нее - очень сложно и даже страшно. "Честно, я бы хотела быть отсутствующей (в информационном поле, - ред.). Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", - считает жена кандидата.

Напомним, по данным обработки ЦИК 97,98% электронных протоколов, у Владимира Зеленского 73,15% голосов, Петра Порошенко - 24,52%. 2,31% бюллетеней признаны недействительными. По материалам 112.ua