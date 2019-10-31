Женщины Рады выступили за отставку нардепа Яременко, замешанного в секс-скандале

Скандал возник после того, как стало известно, что на заседании Верховной Рады Яременко договоривался о встрече с проституткой

Народные депутатки решили инициировать процедуру отзыва с должности главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко (фракция "Слуга народа") после того, как журналисты обнародовали его переписку с женщиной легкого поведения. Об этом сообщила народная депутатка от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Антонина Славицкая.

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая во время выступления с трибуны Верховной Рады.

По ее словам, в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя. Также она заявила, что они с коллегами будут инициировать вопрос отзыва Яременко, поскольку они не видят никакой реакции от фракции "Слуга народа".

Слова Славицкой поддержала ее коллега из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", - сказала в своем выступлении Геращенко.

Напомним, 30 октября журналисты заявили, что Яременко в Верховной Раде договаривался о встрече с проституткой, опубликовав фото-доказательства.

Яременко заявил, что это "провокация".

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я организовал вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Это сработало. Охотник за палеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", - написал Яременко в Фейсбуке.

Однако вечером нардеп все же признался, что был неправ, удалил предыдущий пост о "провокации" и принес извинения.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.

Ранее сообщалось, что, кроме беседы с проституткой, Яременко также в рабочее время в Верховной Раде "листал" девушек в Тиндере. По материалам Главком.